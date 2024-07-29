Шаймарданов Муллахмет Саниахметович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаймарданов Фарит Муллахметович
Мать ребёнка: Бикмурзина Галима Хайрулловна
Рождение ребёнка
29.01.?
Сын: Шаймарданов Хамит Муллахметович
Мать ребёнка: Бикмурзина Галима Хайрулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1955
Дочь: Шаймарданова Мавзюда Муллахметовна
Мать ребёнка: Бикмурзина Галима Хайрулловна
Рождение ребёнка
14.10.1956
Дочь: Рогожникова (Шаймарданова) Назия Муллахметовна
Мать ребёнка: Бикмурзина Галима Хайрулловна
Рождение ребёнка
29.01.1958
Сын: Шаймарданов Хамит Муллахметович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно