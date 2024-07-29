Шаймарданов Муллахмет Саниахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаймарданов Муллахмет Саниахметович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаймарданов Фарит Муллахметович

Мать ребёнка: Бикмурзина Галима Хайрулловна

Рождение ребёнка
29.01.?

Сын: Шаймарданов Хамит Муллахметович

Мать ребёнка: Бикмурзина Галима Хайрулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бикмурзина Галима Хайрулловна

Рождение ребёнка
09.01.1955

Дочь: Шаймарданова Мавзюда Муллахметовна

Мать ребёнка: Бикмурзина Галима Хайрулловна

Рождение ребёнка
14.10.1956

Дочь: Рогожникова (Шаймарданова) Назия Муллахметовна

Мать ребёнка: Бикмурзина Галима Хайрулловна

Рождение ребёнка
29.01.1958

Сын: Шаймарданов Хамит Муллахметович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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