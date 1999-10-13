Чернова (Пахомова) Зинаида Ивановна
Место рожденияселение Вешняки, Ухтомский район, Московская область, Московский округ
Дата рождения13.10.1927
Дата смерти13.10.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1927
селение Вешняки, Ухтомский район, Московская область, Московский округ
Бракосочетание
04.01.1951
Муж: Чернов Иван Иванович
Вешняковский поссовет Ухтомского района Московской области
Рождение ребёнка
02.11.1951
Сын: Чернов Юрий Иванович
Отец ребёнка: Чернов Иван Иванович
Перово, Московская область
Смерть
13.10.1999
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Рогожское кладбище