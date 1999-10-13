Чернова (Пахомова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Пахомова) Зинаида Ивановна

Место рождения

селение Вешняки, Ухтомский район, Московская область, Московский округ

Дата рождения

13.10.1927

Дата смерти

13.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1927

Отец: Пахомов Иван Григорьевич

Мать: Пахомова Мария Максимовна

селение Вешняки, Ухтомский район, Московская область, Московский округ
Бракосочетание
04.01.1951

Муж: Чернов Иван Иванович

Вешняковский поссовет Ухтомского района Московской области
Рождение ребёнка
02.11.1951

Сын: Чернов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Иванович

Перово, Московская область
Смерть
13.10.1999
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Рогожское кладбище
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