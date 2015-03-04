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Маденбаев Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1949

Дата смерти

04.03.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1949

Отец: Егор Семенович Маденбаев

Мать: Залоило Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слободчикова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Федотова Тамара Семеновна

Рождение ребёнка
21.07.1975

Дочь: Слободчикова (Федотова) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Федотова Тамара Семеновна

Рождение ребёнка
18.03.1983

Дочь: Груздева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Федотова Тамара Семеновна

Смерть
04.03.2015
Лебяжье, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

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