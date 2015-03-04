Маденбаев Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1949
Дата смерти04.03.2015
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слободчикова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Федотова Тамара Семеновна
Рождение ребёнка
21.07.1975
Дочь: Слободчикова (Федотова) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Федотова Тамара Семеновна
Рождение ребёнка
18.03.1983
Дочь: Груздева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Федотова Тамара Семеновна
Смерть
04.03.2015
Лебяжье, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область