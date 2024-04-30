Гончаров Николай Степанович 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гончаров Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.11.1937

Жена: Слепова (Плотникова) Ирина Сергеевна

Москва
Запись акта о заключении брака № 4015 от 14.11.1937 г. | Место регистрации — Бюро АГС Бауманского района Управления НКВД Московской области НКВД СССР
Рождение ребёнка
07.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слепова (Плотникова) Ирина Сергеевна

Москва
Смерть
Неизвестно

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