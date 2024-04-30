Гончаров Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.11.1937
Москва
Запись акта о заключении брака № 4015 от 14.11.1937 г. | Место регистрации — Бюро АГС Бауманского района Управления НКВД Московской области НКВД СССР
Рождение ребёнка
07.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слепова (Плотникова) Ирина Сергеевна
Москва
Смерть
Неизвестно