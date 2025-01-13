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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
(Нагимова (Гильфанова)) Саима24.06.1928 г.р.
Гильфанов СагиджанНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гильфанов Сагиджан
Отец ребёнка: Гильфанов Сабирзян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гильфанов Шакирзян
Отец ребёнка: Гильфанов Сабирзян
Рождение ребёнка
24.06.1928
Дочь: (Нагимова (Гильфанова)) Саима
Отец ребёнка: Гильфанов Сабирзян
Россия
Смерть
Неизвестно