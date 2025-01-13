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Автор
ИК
Корнеевская И.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
(Нагимова (Гильфанова)) Саима24.06.1928 г.р.
Гильфанов СагиджанНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гильфанов Сагиджан

Отец ребёнка: Гильфанов Сабирзян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гильфанов Шакирзян

Отец ребёнка: Гильфанов Сабирзян

Рождение ребёнка
24.06.1928

Дочь: (Нагимова (Гильфанова)) Саима

Отец ребёнка: Гильфанов Сабирзян

Россия

Смерть
Неизвестно

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