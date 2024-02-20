Тулатов Мамсур (Паци) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатов Мамсур (Паци)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Тулатов Саса

Мать: Тулатова Гутаз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шанаева Нагьо

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дударова Мадина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулатов Хаджи-Омар

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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