Тулатов Мамсур (Паци)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Тулатов Саса
Мать: Тулатова Гутаз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шанаева Нагьо
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дударова Мадина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулатов Хаджи-Омар
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно