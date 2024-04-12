Смирнов Павел Анатольевич
Место рождения
Дата рождения05.06.1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1952
Отец: Смирнов Анатолий
Рождение ребёнка
28.10.1975
Дочь: Смирнова Евгения Павловна
Мать ребёнка: Браковская Нина Ивановна
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.07.1985
Дочь: Смирнова Ольга Павловна
Мать ребёнка: Браковская Нина Ивановна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Браковская Нина Ивановна