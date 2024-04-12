Смирнов Павел Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Павел Анатольевич

Смирнов Павел Анатольевич

avatar

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

05.06.1952

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1952

Отец: Смирнов Анатолий

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.10.1975

Дочь: Смирнова Евгения Павловна

Мать ребёнка: Браковская Нина Ивановна

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.07.1985

Дочь: Смирнова Ольга Павловна

Мать ребёнка: Браковская Нина Ивановна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Браковская Нина Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close