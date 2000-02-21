Кобзев Виктор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзев Виктор Семенович

Место рождения

Караичное, Шебекинский, Белгородская область

Дата рождения

09.03.1936

Дата смерти

21.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1936

Отец: Кобзев Семен Иванович

Мать: Кобзев Анастасия (Надя) Кузьминична

Караичное, Шебекинский, Белгородская область
Кобзев
Рождение ребёнка
13.10.1960

Дочь: Чурбанова Инна Викторовна

Мать ребёнка: Кобзева Екатерина

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобзева Вита

Мать ребёнка: Кобзева Екатерина

Смерть
21.02.2000
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Харьков
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