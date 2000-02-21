Кобзев Виктор Семенович
Место рождения
Дата рождения09.03.1936
Дата смерти21.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1936
Кобзев
Рождение ребёнка
13.10.1960
Дочь: Чурбанова Инна Викторовна
Мать ребёнка: Кобзева Екатерина
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобзева Вита
Мать ребёнка: Кобзева Екатерина
Смерть
21.02.2000
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Харьков