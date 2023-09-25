Пухова Галина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цыганкий Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыганкина Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганкин Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан