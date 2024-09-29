Матвеенко Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матвеенко Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
27.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матвеенко Татьяна Егоровна