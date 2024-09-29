Матвеенко Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеенко Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1937

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1944 г.р.

Дети

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Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1937

Отец: Матвеенко Иван Парфирович

Мать: Матвеенко Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеенко Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеенко Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
27.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеенко Татьяна Егоровна

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