Ревнивых Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРевнивых Марфа Ивановна

Ревнивых Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ревнивых Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Ревнивых Григорий Евдокимович

Белая
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Апросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Ревнивых Григорий Евдокимович

Белая
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ревнивых Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Ревнивых Григорий Евдокимович

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревнивых Григорий Евдокимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close