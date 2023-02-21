Ревнивых Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ревнивых Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Ревнивых Григорий Евдокимович
Белая
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Апросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Ревнивых Григорий Евдокимович
Белая
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ревнивых Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Ревнивых Григорий Евдокимович
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно