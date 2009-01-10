Горбунова Евгения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1941
Дата смерти10.01.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
10.01.2009