Горбунова Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Евгения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1941

Дата смерти

10.01.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбунов Леонид Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбунов Леонид Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбунов Леонид Петрович

Смерть
10.01.2009

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