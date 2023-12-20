Боталов Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
27.07.1872
Мать ребёнка: Боталова Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
12.01.1875
Дочь: Власова (Боталова) Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Боталова Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
27.12.1878
Дочь: Баяндина (Боталова) Домника Андреевна
Мать ребёнка: Боталова Фекла Яковлевна
Смерть
Неизвестно