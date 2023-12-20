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Боталов Андрей Алексеевич

Место рождения

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Боталов Алексей Григорьевич

Мать: Боталова Анисья Степановна

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.07.1872

Сын: Боталов Стефан Андреевич

Мать ребёнка: Боталова Фекла Яковлевна

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.01.1875

Дочь: Власова (Боталова) Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Боталова Фекла Яковлевна

Рождение ребёнка
27.12.1878

Дочь: Баяндина (Боталова) Домника Андреевна

Мать ребёнка: Боталова Фекла Яковлевна

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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