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Бастрыкин Андрей Нассонович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1691

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Бастрыкин Нассон Аврамович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Бастрыкин Максим Андреевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Бастрыкин Иван Андреевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Бастрыкин (ополоумел) Прокофий Андреевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Бастрыкин Андрей Андреевич

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Наталья Андреевна

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1770
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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