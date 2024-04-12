Бастрыкин Андрей Нассонович
Место рождения
Дата рождения1691
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Бастрыкин Нассон Аврамович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1717
Сын: Бастрыкин Максим Андреевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1730
Сын: Бастрыкин (ополоумел) Прокофий Андреевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1732
Сын: Бастрыкин Андрей Андреевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
1770