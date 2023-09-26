Макарова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1923
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1924
Сын: Макаров Григорий Ермолаевич
Отец ребёнка: Макаров Ермолай Георгиевич Егорович
Смерть
Неизвестно