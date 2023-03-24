Клековкина (Кашина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожемякина (Клековкина) Клавдия Дмтриевна
Отец ребёнка: Клековкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осетрова (Клековкина) Таисья Дмтриевна
Отец ребёнка: Клековкин Дмитрий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1936
Сын: Клековкин Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: Клековкин Дмитрий Иванович