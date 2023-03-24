Клековкина (Кашина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клековкина (Кашина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожемякина (Клековкина) Клавдия Дмтриевна

Отец ребёнка: Клековкин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осетрова (Клековкина) Таисья Дмтриевна

Отец ребёнка: Клековкин Дмитрий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1936

Сын: Клековкин Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Клековкин Дмитрий Иванович

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