Вейдманн (Weidmann) Olga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейдманн (Weidmann) Olga

Место рождения

Казахстан, Кокчетавская обл, с. Чкалово

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Weidmann Reinhold

Мать: (Nadke, Natke) Irma

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вейдманн Андрей

Отец ребёнка: Мисюркеев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вейдманн Виталий

Отец ребёнка: Мисюркеев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мисюркеев Николай

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