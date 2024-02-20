Вейдманн (Weidmann) Olga
Место рожденияКазахстан, Кокчетавская обл, с. Чкалово
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Weidmann Reinhold
Мать: (Nadke, Natke) Irma
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вейдманн Андрей
Отец ребёнка: Мисюркеев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вейдманн Виталий
Отец ребёнка: Мисюркеев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мисюркеев Николай