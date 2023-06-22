Шалом наталья петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалом наталья петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

мш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1998

Дочь: Шалом арина дмитриевна

Отец ребёнка: Шалом дмитрий анатольевич

Рождение ребёнка
19.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалом дмитрий анатольевич

Невельск, Невельский, Сахалинская область

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