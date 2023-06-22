Шалом наталья петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1998
Дочь: Шалом арина дмитриевна
Отец ребёнка: Шалом дмитрий анатольевич
Рождение ребёнка
19.09.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шалом дмитрий анатольевич
Невельск, Невельский, Сахалинская область