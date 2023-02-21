Наталья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1871

Сын: Абрамов Иуда (Юдай)

Отец ребёнка: Абрамов Иосиф

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Абрамов Панталемон

Отец ребёнка: Абрамов Иосиф

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.01.1890

Сын: Абрамов Петр

Отец ребёнка: Абрамов Иосиф

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Марфа

Отец ребёнка: Абрамов Иосиф

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Анастасия

Отец ребёнка: Абрамов Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Иосиф

Смерть
Неизвестно
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