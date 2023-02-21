Наталья Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федот
Рождение ребёнка
12.06.1871
Сын: Абрамов Иуда (Юдай)
Отец ребёнка: Абрамов Иосиф
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Абрамов Панталемон
Отец ребёнка: Абрамов Иосиф
Рождение ребёнка
15.01.1890
Сын: Абрамов Петр
Отец ребёнка: Абрамов Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Марфа
Отец ребёнка: Абрамов Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Анастасия
Отец ребёнка: Абрамов Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Иосиф
Смерть
Неизвестно