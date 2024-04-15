Коноваленко Матрона Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
08.07.1887 ст.
Прокопий Алексеевич Василега
Восприемник
05.12.1889 ст.
Варвара Алексеевна Василега
Восприемник
22.04.1896 ст.
Юстиния Алексеевна Василега
Восприемник
Неизвестно
Матрона Александровна (Котенко) Коноваленко
Смерть
Неизвестно