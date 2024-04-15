Коноваленко Матрона Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноваленко Матрона Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
08.07.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Прокопий Алексеевич Василега
Восприемник
05.12.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Варвара Алексеевна Василега
Восприемник
22.04.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Юстиния Алексеевна Василега
Восприемник
Неизвестно
Матрона Александровна (Котенко) Коноваленко
Смерть
Неизвестно
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