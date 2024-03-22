Териховская (Гловацкая) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.02.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1891 ст.
Бракосочетание
15.10.1906 ст.
Рождение ребёнка
01.05.1908 ст.
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Териховский Пётр Устинович
Рождение ребёнка
02.02.1913 ст.
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Териховский Пётр Устинович
Рождение ребёнка
01.08.1914 ст.
Сын: Тереховский Василий Петрович
Отец ребёнка: Териховский Пётр Устинович
Смерть
Неизвестно