Териховская (Гловацкая) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Териховская (Гловацкая) Мария Ивановна

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

19.02.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1891 ст.

Отец: Гловацкий Иван Казимирович

Мать: Гловацкая Корнийчук Дарья Васильевна

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
15.10.1906 ст.

Муж: Териховский Пётр Устинович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.05.1908 ст.

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Териховский Пётр Устинович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
02.02.1913 ст.

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Териховский Пётр Устинович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.08.1914 ст.

Сын: Тереховский Василий Петрович

Отец ребёнка: Териховский Пётр Устинович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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