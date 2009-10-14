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Фёдоров Валерий Михайлович

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Место рождения

Гаврилово, Озерский, Калининградская область

Дата рождения

08.01.1949

Дата смерти

14.10.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1949

Отец: Тригубов Николай

Мать: Софья Михайловна

Гаврилово, Озерский, Калининградская область
Рождение ребёнка
Около ?.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Гаврилово, Озерский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Озерск, Озерский, Калининградская область
Смерть
14.10.2009
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