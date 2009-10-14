Фёдоров Валерий Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.01.1949
Дата смерти14.10.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1949
Отец: Тригубов Николай
Мать: Софья Михайловна
Рождение ребёнка
Около ?.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Озерск, Озерский, Калининградская область
Смерть
14.10.2009