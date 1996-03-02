Охват Антон Андреевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1903
Дата смерти02.03.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1903
Отец: Охват Андрей Маркович
Мать: Охват София Никифоровна
Крещение
17.01.1903
Крещен как Антоний
Образование
1912 или 1916
Окончил 4 класса церковно-приходской (начальной) школы
Бракосочетание
1923
Жена: Охват Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Охват Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Комарова Ольга Антоновна
Мать ребёнка: Охват Ксения Алексеевна
Военная служба
Между 1927 и Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1935
Мать ребёнка: Охват Ксения Алексеевна
Военная служба
Между 15.07.1941 и 23.06.1945
Служил 382 ГАП 74 ГАБР 27 Артиллерийской дивизии 2 Прибалтийского фронта. Ефрейтор. Зам.командира орудия
Призыв на военную службу
15.07.1941
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Призван Златоустовским ГВК (на момент призыва находился в командировке в н.Златоусте)
Вступление в партию
?.08.1943
Военная награда
18.11.1944
Рига, Rīga
Медаль «За боевые заслуги»
Демобилизация
10.08.1945
Награда
16.03.1946
Медаль «За победу над Германией»
Награда
06.04.1985
Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
Орден Отечественной войны 2 степени
Смерть
02.03.1996
Азов, город Азов, Ростовская область