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Охват Антон Андреевич

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Место рождения

Великомихайловка, Дніпропетровська область

Дата рождения

16.01.1903

Дата смерти

02.03.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1903

Отец: Охват Андрей Маркович

Мать: Охват София Никифоровна

Великомихайловка, Дніпропетровська область
Крещение
17.01.1903
Великомихайловка, Дніпропетровська область
Крещен как Антоний
Образование
1912 или 1916
Русское, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Окончил 4 класса церковно-приходской (начальной) школы
Бракосочетание
1923

Жена: Охват Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Охват Алексей Антонович

Мать ребёнка: Охват Ксения Алексеевна

Русское, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Комарова Ольга Антоновна

Мать ребёнка: Охват Ксения Алексеевна

Военная служба
Между 1927 и Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1935

Сын: Охват Анатолий Антонович

Мать ребёнка: Охват Ксения Алексеевна

Русское, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Военная служба
Между 15.07.1941 и 23.06.1945
Служил 382 ГАП 74 ГАБР 27 Артиллерийской дивизии 2 Прибалтийского фронта. Ефрейтор. Зам.командира орудия
Призыв на военную службу
15.07.1941
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Призван Златоустовским ГВК (на момент призыва находился в командировке в н.Златоусте)
Вступление в партию
?.08.1943
Военная награда
18.11.1944
Рига, Rīga
Медаль «За боевые заслуги»
Демобилизация
10.08.1945
Награда
16.03.1946
Медаль «За победу над Германией»
Награда
06.04.1985
Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
Орден Отечественной войны 2 степени
Смерть
02.03.1996
Азов, город Азов, Ростовская область
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