Сухоярская (Скорнякова) Клара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1938
Дата смерти17.02.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1938
Отец: Сухоярский Петр Николаевич
Мать: Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1964
Сын: Скорняков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Скорняков Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
13.10.1969
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Скорняков Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.2017