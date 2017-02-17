Сухоярская (Скорнякова) Клара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухоярская (Скорнякова) Клара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1938

Дата смерти

17.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1938

Отец: Сухоярский Петр Николаевич

Мать: Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1964

Сын: Скорняков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Скорняков Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
13.10.1969

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Скорняков Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скорняков Николай Алексеевич

Смерть
17.02.2017
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