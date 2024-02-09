Белавина Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Белавина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Белавин Иван Емельянович
Рождение ребёнка
24.01.1930
Отец ребёнка: Белавин Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Белавина Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Белавин Иван Емельянович
Смерть
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область