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Белавина Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белавин Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Белавина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Белавин Иван Емельянович

Рождение ребёнка
24.01.1930

Сын: Белавин Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Белавин Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Белавина Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Белавин Иван Емельянович

Смерть
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

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