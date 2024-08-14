Чвилева Прасковья Григорьевна 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чвилева Прасковья Григорьевна

Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чвилев Осип Васильевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Чвилева Анна Осиповна

Отец ребёнка: Чвилев Осип Васильевич

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Чвилева Марья Осиповна

Отец ребёнка: Чвилев Осип Васильевич

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Чвилев Игнат Осипович

Отец ребёнка: Чвилев Осип Васильевич

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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