Коргуев Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения19.05.1950
Дата смерти01.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1950
Отец: Коргуев Яков Петрович
Мать: Коргуева Анна Михайловна
Бракосочетание
1974
Рождение ребёнка
06.07.1975
Дочь: Болгова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Коргуева Людмила Николаевна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Развод
1976
Смерть
01.07.2020