Коргуев Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоргуев Николай Яковлевич

Коргуев Николай Яковлевич

Место рождения

Плотина, Лоухский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

19.05.1950

Дата смерти

01.07.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1950

Отец: Коргуев Яков Петрович

Мать: Коргуева Анна Михайловна

Плотина, Лоухский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
1974

Жена: Коргуева Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
06.07.1975

Дочь: Болгова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Коргуева Людмила Николаевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Развод
1976

Жена: Коргуева Людмила Николаевна

Смерть
01.07.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close