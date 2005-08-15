Пыткова Вера Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1935
Дата смерти15.08.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1935
Отец: Пытков Демьян Андреевич
Мать: Титова Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.08.2005