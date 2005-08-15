Пыткова Вера Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыткова Вера Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1935

Дата смерти

15.08.2005

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1935

Отец: Пытков Демьян Андреевич

Мать: Титова Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.08.2005

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