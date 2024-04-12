Мерная (Кузьмина) Евдокия Александровна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
20.01.1910
Рождение ребёнка
24.01.1911
Отец ребёнка: Мерный Иосиф Лаврентьевич
Рождение ребёнка
10.06.1913
Отец ребёнка: Мерный Иосиф Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Мерная Антонина Иосифовна
Отец ребёнка: Мерный Иосиф Лаврентьевич
Рождение ребёнка
15.02.1917
Дочь: Брикова Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Мерный Иосиф Лаврентьевич
Смерть
1958