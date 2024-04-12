Мерная (Кузьмина) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерная (Кузьмина) Евдокия Александровна

Место рождения

Дуброво, Кировский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуброво, Кировский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
20.01.1910

Муж: Мерный Иосиф Лаврентьевич

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.01.1911

Сын: Мерный Виктор Иосифович

Отец ребёнка: Мерный Иосиф Лаврентьевич

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.06.1913

Сын: Мерный Сергей Иосифович

Отец ребёнка: Мерный Иосиф Лаврентьевич

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Мерная Антонина Иосифовна

Отец ребёнка: Мерный Иосиф Лаврентьевич

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.02.1917

Дочь: Брикова Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Мерный Иосиф Лаврентьевич

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
1958
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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