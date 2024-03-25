Полезина Федосья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Рождение ребёнка
18.04.1932
Дочь: Овсяникова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Полезин Илья Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полезин Илья Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полезин Илья Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Любовь Ильинична
Отец ребёнка: Полезин Илья Петрович
Смерть
Неизвестно