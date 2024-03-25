Полезина Федосья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полезина Федосья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1932

Дочь: Овсяникова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Полезин Илья Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полезин Николай Ильич

Отец ребёнка: Полезин Илья Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полезин Владимир Ильич

Отец ребёнка: Полезин Илья Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова Любовь Ильинична

Отец ребёнка: Полезин Илья Петрович

Смерть
Неизвестно
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