Комолов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Комолов Василий Прокопьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
был уволен в запас по болезни!
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Комолова (Гусарова) Прасковья Иосифовна
Рождение ребёнка
09.10.1898
Мать ребёнка: Комолова (Гусарова) Прасковья Иосифовна
Смерть
Неизвестно