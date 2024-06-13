Комолов Сергей Васильевич 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комолов Сергей Васильевич

Место рождения

Нефедово, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Комолов Василий Прокопьевич

Мать: не указана

Нефедово, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комолова (Гусарова) Прасковья Иосифовна

Военная служба
Неизвестно
был уволен в запас по болезни!
Рождение ребёнка
1898

Сын: Комолов Иосиф Сергеевич

Мать ребёнка: Комолова (Гусарова) Прасковья Иосифовна

Рождение ребёнка
09.10.1898

Сын: Комолов Филипп Сергеевич

Мать ребёнка: Комолова (Гусарова) Прасковья Иосифовна

Нефедово, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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