Шилов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1692
Дата смертиМежду 1724 и 1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1692
Отец: Шилов Иван
Рождение ребёнка
До 1708
Мать ребёнка: Шилова Евфимия Осиповна
Рождение ребёнка
До 1708
Сын: Шилов Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Шилова Евфимия Осиповна
Бракосочетание
До 1708
Жена: Шилова Евфимия Осиповна
Смерть
Между 1724 и 1729