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Шилов Григорий Иванович

Место рождения

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

До 1692

Дата смерти

Между 1724 и 1729

Пол

Мужской

Отец

До 1676 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1692 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1692

Отец: Шилов Иван

Мать: не указана

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1708

Сын: Шилов Кирилл Григорьевич

Мать ребёнка: Шилова Евфимия Осиповна

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1708

Сын: Шилов Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Шилова Евфимия Осиповна

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1708

Жена: Шилова Евфимия Осиповна

Смерть
Между 1724 и 1729
Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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