Николаев (Дмитриев) Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиПосле 1886
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Николаев Дмитрий Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николаева Вера Егоровна
Рождение ребёнка
15.01.1886
Сын: Николаев (Дмитриев) Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Николаева Вера Егоровна
Смерть
После 1886