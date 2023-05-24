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Николаев (Дмитриев) Николай Дмитриевич

Место рождения

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

После 1886

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Николаев Дмитрий Николаевич

Мать: не указана

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Вера Егоровна

Рождение ребёнка
15.01.1886

Сын: Николаев (Дмитриев) Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Николаева Вера Егоровна

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1886

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