Чудинова (Кожевникова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудинова (Кожевникова) Анна Александровна

Место рождения

Лобаново, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

31.08.1909

Дата смерти

13.09.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобаново, Катайский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудинов Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
24.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чудинов Леонтий Васильевич

Смерть
13.09.1994
Курьи, Сухой Лог, Свердловская область

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