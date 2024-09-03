Чудинова (Кожевникова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения31.08.1909
Дата смерти13.09.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чудинов Леонтий Васильевич
Смерть
13.09.1994
Курьи, Сухой Лог, Свердловская область