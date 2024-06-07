Небогатикова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небогатикова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Небогатиков Яков Семенович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Небогатикова) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Небогатиков Яков Семенович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Небогатикова) Фекла Яковлевна

Отец ребёнка: Небогатиков Яков Семенович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Небогатиков Косма Яковлевич

Отец ребёнка: Небогатиков Яков Семенович

Смерть
Неизвестно

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