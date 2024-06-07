Небогатикова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Небогатикова) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Небогатиков Яков Семенович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Небогатикова) Фекла Яковлевна
Отец ребёнка: Небогатиков Яков Семенович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Небогатиков Косма Яковлевич
Отец ребёнка: Небогатиков Яков Семенович
Смерть
Неизвестно