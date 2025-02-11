Юдина (Борисова) Наталья Павловна 30.08.1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Юдина (Борисова) Наталья Павловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 30.08.1867, Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

умерла 04.04.1939, Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область

Отец
Борисов ПавелНеизвестно г.р.
Дети
Юдин Павел Сергеевич09.06.1898 г.р.
Юдин Фёдор I Сергеевич27.02.1901 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1867

Отец: Борисов Павел

Мать: не указана

Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Рождение ребёнка
09.06.1898

Сын: Юдин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Юдин Сергей Степанович

Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Рождение ребёнка
27.02.1901

Сын: Юдин Фёдор I Сергеевич

Отец ребёнка: Юдин Сергей Степанович

Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Рождение ребёнка
23.08.1907

Дочь: Татарникова (Юдина) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Юдин Сергей Степанович

Смерть
04.04.1939
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область

Причина смерти: Естественная смерть/старость

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