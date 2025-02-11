Юдина (Борисова) Наталья Павловна
женский, родилась 30.08.1867, Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
умерла 04.04.1939, Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
ОтецБорисов ПавелНеизвестно г.р.
Дети
Юдин Павел Сергеевич09.06.1898 г.р.
Юдин Фёдор I Сергеевич27.02.1901 г.р.Показать еще 1
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Рождение
30.08.1867
Отец: Борисов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1898
Сын: Юдин Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Юдин Сергей Степанович
Рождение ребёнка
27.02.1901
Отец ребёнка: Юдин Сергей Степанович
Рождение ребёнка
23.08.1907
Дочь: Татарникова (Юдина) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Юдин Сергей Степанович
Смерть
04.04.1939
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область