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Кривов Александр Феофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1906

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1924

Сын: Кривов Николай Александрович

Мать ребёнка: Кривова Баландина Анна Антоновна

Рождение ребёнка
10.10.1927

Дочь: Кривова Зайцева Антонина Александровна

Мать ребёнка: Кривова Баландина Анна Антоновна

Рождение ребёнка
21.11.1934

Сын: Кривов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Кривова Баландина Анна Антоновна

Рождение ребёнка
20.01.1938

Дочь: Харитонова Кривова Нина Александровна

Мать ребёнка: Кривова Баландина Анна Антоновна

Рождение ребёнка
16.12.1940

Дочь: Кривова Мурзова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Кривова Баландина Анна Антоновна

Смерть
1941
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