Кривов Александр Феофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1906
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.11.1924
Сын: Кривов Николай Александрович
Мать ребёнка: Кривова Баландина Анна Антоновна
Рождение ребёнка
10.10.1927
Дочь: Кривова Зайцева Антонина Александровна
Мать ребёнка: Кривова Баландина Анна Антоновна
Рождение ребёнка
21.11.1934
Сын: Кривов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Кривова Баландина Анна Антоновна
Рождение ребёнка
20.01.1938
Дочь: Харитонова Кривова Нина Александровна
Мать ребёнка: Кривова Баландина Анна Антоновна
Рождение ребёнка
16.12.1940
Дочь: Кривова Мурзова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Кривова Баландина Анна Антоновна
Смерть
1941