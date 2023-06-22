Пыльцов Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыльцов Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыльцов Александр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыльцов Александр Федорович

Мать ребёнка: Пыльцова ???

Орлово, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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