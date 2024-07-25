Голубенко Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1953
Дата смерти2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2019