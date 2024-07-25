Голубенко Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубенко Сергей Николаевич

Голубенко Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1953

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2019

Мы используем куки для улучшения работы сайта.