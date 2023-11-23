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Николай Григорьев

Место рождения

село Покровского в Полозове Рыбинского уезда

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Григорий Яковлев

Мать: Стефанида Михайлова

Николай Григорьевич (1774 — ?) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Григория Яковлевича. В 1790 году1 определен в пономаря к церкви села Благовещенского на Черемхе Ром... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Всильева

Работа или профессия
1790
определен в пономаря к церкви села Благовещенского на Черемхе Романов-Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1792

Сын: Иван Николаев

Мать ребёнка: Анна Всильева

Рождение ребёнка
1793

Сын: Павел Николаев

Мать ребёнка: Анна Всильева

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Мария Николаева

Мать ребёнка: Анна Всильева

Рождение ребёнка
1801

Сын: Михаил Николаев

Мать ребёнка: Анна Всильева

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Олимпиада Николаева

Мать ребёнка: Анна Всильева

Смерть
Неизвестно

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