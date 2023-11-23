Николай Григорьев
Место рождениясело Покровского в Полозове Рыбинского уезда
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1774
Отец: Григорий Яковлев
Мать: Стефанида Михайлова
Николай Григорьевич (1774 — ?) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Григория Яковлевича. В 1790 году1 определен в пономаря к церкви села Благовещенского на Черемхе Ром... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Всильева
Работа или профессия
1790
определен в пономаря к церкви села Благовещенского на Черемхе Романов-Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1792
Сын: Иван Николаев
Мать ребёнка: Анна Всильева
Рождение ребёнка
1793
Сын: Павел Николаев
Мать ребёнка: Анна Всильева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: Анна Всильева
Рождение ребёнка
1801
Сын: Михаил Николаев
Мать ребёнка: Анна Всильева
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Олимпиада Николаева
Мать ребёнка: Анна Всильева
Смерть
Неизвестно