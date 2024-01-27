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(Gozdif) Elaine Paul

Место рождения

Montebello, Los Angeles, California, USA

Дата рождения

26.03.1952

Дата смерти

27.07.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Montebello, Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
17.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Los Angeles County, California, United states
Рождение ребёнка
Около 1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
27.07.1990
Keizer, Marion, OR
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