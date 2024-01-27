(Gozdif) Elaine Paul
Место рожденияMontebello, Los Angeles, California, USA
Дата рождения26.03.1952
Дата смерти27.07.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Los Angeles County, California, United states
Рождение ребёнка
Около 1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
27.07.1990
Keizer, Marion, OR