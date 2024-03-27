(Жамалетдинова) Халися
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
15.08.1933
Смерть
Неизвестно