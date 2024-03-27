(Жамалетдинова) Халися — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жамалетдинова) Халися

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айсин Минажетдин

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айсин Минажетдин

Рождение ребёнка
15.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айсин Минажетдин

Смерть
Неизвестно

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