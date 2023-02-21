Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1865
Дочь: Попичева Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Росиия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барыкина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Смерть
Неизвестно