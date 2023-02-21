Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1865

Дочь: Попичева Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Росиия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барыкина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Смерть
Неизвестно
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