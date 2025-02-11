Пивцов Алексей
мужской, родился До 1774, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Дети
Пивцов Пётр Алексеев1792 г.р.
Пивцов Михаил Алексеев1795 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Пивцов Пётр Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно