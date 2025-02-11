Пивцов Алексей До 1774 — найти родственников по фамилии на Familio

Пивцов Алексей

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1774, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Дети
Пивцов Пётр Алексеев1792 г.р.
Пивцов Михаил Алексеев1795 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Пивцов Пётр Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1795

Сын: Пивцов Михаил Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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