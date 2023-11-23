(Брянцев) Анна Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Брянцев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Брянцев Василий Григорьевич (1808 - 1878) Родился в семье дьячка села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Григория Ивановича. Из приходского класса, в 1823 году определен во дьячка к церк... Показать все