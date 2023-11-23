(Брянцев) Анна Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Брянцев) Анна Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Брянцев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Брянцев Василий Григорьевич (1808 - 1878) Родился в семье дьячка села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Григория Ивановича. Из приходского класса, в 1823 году определен во дьячка к церк... Показать все

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