Панфил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Василий Иванович
Мать: Стефанида Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дарья Панфиловна
Мать ребёнка: Лукерья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Иван Панфилович
Мать ребёнка: Лукерья Прокофьевна
Рождение ребёнка
01.07.1862
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Лукерья Прокофьевна
Рождение ребёнка
01.07.1862
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Лукерья Прокофьевна
Бракосочетание
27.01.1863
Жена: Ирина Мартыновна
Рождение ребёнка
06.12.1864
Сын: Николай Панфилович
Мать ребёнка: Ирина Мартыновна
Рождение ребёнка
25.07.1866
Сын: Василий Панфилович
Мать ребёнка: Ирина Мартыновна