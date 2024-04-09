Панфил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанфил Васильевич

Панфил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Василий Иванович

Мать: Стефанида Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дарья Панфиловна

Мать ребёнка: Лукерья Прокофьевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Иван Панфилович

Мать ребёнка: Лукерья Прокофьевна

Рождение ребёнка
01.07.1862

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Лукерья Прокофьевна

Рождение ребёнка
01.07.1862

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Лукерья Прокофьевна

Бракосочетание
27.01.1863

Жена: Ирина Мартыновна

Рождение ребёнка
06.12.1864

Сын: Николай Панфилович

Мать ребёнка: Ирина Мартыновна

Рождение ребёнка
25.07.1866

Сын: Василий Панфилович

Мать ребёнка: Ирина Мартыновна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.