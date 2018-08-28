Савельева (Седова) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.10.1965
Дата смерти28.08.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смертеев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
06.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смертеев Владимир Васильевич
Бракосочетание
2007
Смерть
28.08.2018