Савельева (Седова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Седова) Вера Николаевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

04.10.1965

Дата смерти

28.08.2018

Пол

Женский

Отец

Около 1940 г.р.

Мать

1945 г.р.

Муж

Около 1960 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1965

Отец: Седов Николай Федорович

Мать: Седова (Мысикова) Валентина Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смертеев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
30.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смертеев Владимир Васильевич

Шапки, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смертеев Владимир Васильевич

Шапки, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
2007

Муж: Савельев Михаил Александрович

Шапки, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
28.08.2018
Шапки, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

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