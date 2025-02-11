Анастасия Матвеева 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Анастасия Матвеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1834

умерла Неизвестно

Супруги
Николай Ефимов1835 г.р.
Дети
Агафья Николаева1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Ефимов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агафья Николаева

Отец ребёнка: Николай Ефимов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Смерть
Неизвестно

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