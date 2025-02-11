Анастасия Матвеева
женский, родилась 1834
умерла Неизвестно
Супруги
Николай Ефимов1835 г.р.
Дети
Агафья Николаева1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Ефимов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Агафья Николаева
Отец ребёнка: Николай Ефимов
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно