Упорова (Калинина) Ксения Поликарпова Вычислено 1806 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУпорова (Калинина) Ксения Поликарпова

Упорова (Калинина) Ксения Поликарпова

Место рождения

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

Вычислено 1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806 ст.

Отец: Калинин Поликарп

Мать: не указана

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Бракосочетание
21.04.1826 ст.

Муж: Упоров Василий Степанов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1827 ст.

Дочь: Упорова Ольга Васильева

Отец ребёнка: Упоров Василий Степанов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1831 ст.

Сын: Упоров Николай Васильев

Отец ребёнка: Упоров Василий Степанов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.