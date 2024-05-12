Упорова (Калинина) Ксения Поликарпова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1806 ст.
Отец: Калинин Поликарп
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1826 ст.
Рождение ребёнка
26.07.1827 ст.
Дочь: Упорова Ольга Васильева
Отец ребёнка: Упоров Василий Степанов
Рождение ребёнка
24.11.1831 ст.
Отец ребёнка: Упоров Василий Степанов
Смерть
Неизвестно