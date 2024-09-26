Томкович Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томкович Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Маркова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томкович Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Маркова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маркова Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно