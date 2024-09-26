Томкович Дмитрий Васильевич 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Томкович Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томкович Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Маркова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томкович Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Маркова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томкович Лев Дмитриевич

Мать ребёнка: Маркова Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Валентина Александровна

Смерть
Неизвестно

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